Зеленський не обговорював з Байденом деталі візиту Президента США в Україну

Цитата

«Чесно скажу, що згадав я про це вже після зустрічі, що треба було проговорити більш детально щодо візиту президента Сполучених Штатів. Але до цього наші команди комунікували, і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент приїде в Україну. Це буде його, мені здається, сьомий візит», - сказав Зеленський.

Деталі

Президент США Джо Байден під час сьоггоднішньої зустрічі з Зеленським заявив, що все ще пам’ятає свій виступ у Верховній Раді, і хотів би колись знову відвідати Україну.

Додамо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього – розмова віч-на-віч.



