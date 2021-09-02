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Зеленський не обговорював з Байденом деталі візиту Президента США в Україну

Зеленський не обговорював з Байденом деталі візиту Президента США в Україну

Київ • УНН

 • 23887 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом не обговорював деталей візиту останнього в Україну. Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським колегою, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Чесно скажу, що згадав я про це вже після зустрічі, що треба було проговорити більш детально щодо візиту президента Сполучених Штатів. Але до цього наші команди комунікували, і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент приїде в Україну. Це буде його, мені здається, сьомий візит», - сказав Зеленський.

Деталі

Президент США Джо Байден під час сьоггоднішньої зустрічі з Зеленським заявив, що все ще пам’ятає свій виступ у Верховній Раді, і хотів би колись знову відвідати Україну.

Додамо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього – розмова віч-на-віч.

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