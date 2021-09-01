Байден заявив, що пам’ятає свій виступ у Раді і хотів би колись знову відвідати Україну

Цитата

“Я все ще пам’ятаю, як мав можливість виступити перед Радою кілька років тому, і я сподіваюсь у мене буде можливість повернутись”, — заявив Байден.

Деталі

Зі слів президента США, партнерство між двома державами наразі міцніше, аніж коли небудь, і стане ще міцнішим.

Україна і США мають спільні цінності, і США непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо цілісної, вільної і мирної Європи, додав американський лідер.

“США залишаються переконливо прихильними суверенітету і територіальній цілісності України перед лицем російської агресії, а також євроатлантичних прагнень України”, — наголосив він.

Президент повідомив, що сьогодні він обговорить з Зеленським подальшу підтримку США України у її просуванні в напрямку здійснення демократичних реформ та інтеграції в Європу.

“Ми відновлюємо роботу комісії з питань стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми також створили нові стратегічно-оборонні рамки і надаємо пакет безпекової допомоги на 60 млн доларів”, — зазначив Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден доручив виділити Україні до 60 млн доларів

Справка

Президент США, а на той час ще віце-президент Джозеф Байден запам’ятався Україні, серед іншого, палкою у Верховні й Раді України 8 грудня 2015 року