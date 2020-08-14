Президент назвав неприпустимою ситуацію з перевантаженням фур на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав терміново організувати роботу зі зважування великогабаритного транспорту на українських дорогах. Про він сказав на традиційній селекторній нараді, інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Так, повідомляється що на нараді голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів про ситуацію із запобіганням перевантаженню доріг. Він констатував, що нині в шести областях України температура перевищує 28˚С.
У таку спеку під вагою фур асфальтне покриття руйнується, тож для збереження доріг поліція обмежує пересування багатотонного й габаритного транспорту в цих регіонах у денний час.
"Президент назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту", - зазначають в пресслужбі.
Також за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже проведено тендер, і до кінця року на всіх автошляхах України працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю. Очільник Мінінфраструктури також зауважив, що триває оновлення кадрів Державної служби України з безпеки на транспорті.
Нагадаємо, станом на липень, порушники габаритно-вагового контролю заплатили близько 13,5 млн грн штрафів.