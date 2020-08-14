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4 марта, 15:53 • 93273 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 103770 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 108931 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129125 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101696 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102438 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104223 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

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Президент назвал недопустимой ситуацию с перегрузкой фур на дорогах

Президент назвал недопустимой ситуацию с перегрузкой фур на дорогах

Киев  •  УНН

 • 16273 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно организовать работу по взвешиванию крупногабаритного транспорта на украинских дорогах. Об этом он сказал на традиционном селекторном совещании, передает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, сообщается, что на совещании глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с предотвращением перегрузки дорог. Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С.

В такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

"Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта", - отмечают в пресс-службе.

Также, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля. Глава Мининфраструктуры также отметил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, по состоянию на июль, нарушители габаритно-весового контроля заплатили около 13,5 млн грн штрафов.

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