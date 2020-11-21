Зеленський натякнув, що теж причетний до революції - електоральної

Президент заявив, що здобутком трьох революцій є нова свідомість як громадян, так і влади. Кожен громадянин нашої держави знає — зміни справді можливі.

“Фраза „Від мене нічого не залежить“ — це є на сьогодні міф. Точно зрозуміло, що разом ми можемо все. А кожен наступний правитель знатиме, що воля народу — вона є вирішальна, її неможливо зламати, проти неї неможливо і не потрібно йти”, — сказав він.

На переконання Володимира Зеленського, нам як суспільству потрібно з холодною головою відповісти на питання: які уроки ми маємо винести з трьох революцій та як не повторювати помилок?

“На мою думку, ми досить легко та згуртовано об’єднуємося проти. Проти несправедливості, неправди, проти конкретного правителя, одним слово — проти чогось або проти когось. І коли це зникає, підсвідомо настає розслабленість. Ми забуваємо, що це тільки проміжна перемога, яка ще не означає дійсно настання змін”, — зазначив Президент.

Глава держави вважає, що цим здебільшого користуються політики. І це призводить до нових революцій.

“Якби більша частина з того, що декларували у 2004 році, була виконана — не сталась би революція у 2013-му. Зрозуміло також, що у 2019-му наше суспільство ще раз підкреслило, що воно дуже незадоволене якістю тодішньої держави, і тому зробило свій вибір усупереч надіям старих еліт. Я вважаю, що то була деякою мірою електоральна революція”, — сказав він.

Додамо, що у 2019 році Зеленського було обрано Президентом України.

Як повідомляв УНН, сьогодні активісти приїхали під стіни "Феофанії", де лікується Зеленський, і привезди йому "ліки" - асфальт.

Також нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.