Зеленський нагородив трьох підлітків, які врятували жінку на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За врятоване життя" трьох мешканців села Станіславчик Жмеринського району Вінницької області, які врятували жінку, яка тонула. Відповідний указ №368/2020 Глава держави підписав 1 вересня, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
Так, згідно з документом, за мужність і самовіддані дії, виявлені у врятуванні життя людини, нагороджено учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 комунальної власності територіальної громади міста Жмеринки Богдана Войтовича, учня Станіславчицької загальноосвітньої школи І-ІІ-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області Дмитра Дячука та студента Хмельницького національного університету Олександра Кириченка.
Третього липня підлітки врятували жінку, яка тонула у місцевому ставку у селі Станіславчик.
Як повідомляв УНН, напередодні Зеленський вручив державні нагороди України видатним українцям, серед яких співачка Ніна Матвієнко та журналіст Дмитро Комаров.