Зеленский наградил трех подростков, которые спасли женщину в Винницкой области

Так, согласно документу, за мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награждено ученика общеобразовательной школы I-III ступеней №3 коммунальной собственности территориальной общины города Жмеринка Богдана Войтовича, ученика Станиславчицкой общеобразовательной школы I-II-III ступеней Жмеринского района Винницкой области Дмитрия Дячука и студента Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.

Третьего июля подростки спасли тонувшую женщину в местном пруду в селе Станиславчик.

Как сообщал УНН, накануне Зеленский вручил государственные награды Украины выдающимся украинцам, среди которых певица Нина Матвиенко и журналист Дмитрий Комаров.