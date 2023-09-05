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Зеленський нагородив бойових медиків на передовій

Зеленський нагородив бойових медиків на передовій

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Під час відвідання стабілізаційних пунктів, де допомагають захисникам, пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках, президент Зеленський вручив бойовим медикам ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Про це повідомили в ОП, пише УНН.

Цитата

«Наші бойові медики. Велика вдячність за те, що зберігаєте життя наших військових, повертаєте силу», — сказав Зеленський.

Деталі

Орденами також були нагороджені і військові, які проходять лікування.

«Наші герої, які проходять лікування. Дуже відважно, що ви залишаєтеся в строю. Дякую за цей ваш вибір – вибір захищати Україну. Бажаю тільки здоров’я та перемоги.

Нагадаємо

4 вересня Зеленський весь день провів на передовій. Він відвідав бойові бригади на Донецькому напрямку. Також відвідав бойові бригади на Запорізькому напрямку та вручив їм нагороди. 

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