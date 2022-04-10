Зеленський нагородив 430 військових, з них 55 - посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 - посмертно. Відповідний указ опублікований на сайті глави української держави, передає УНН.
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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ятьох військовослужбовців, ІІІ ступеня - 49, із яких двох - посмертно.
Також Зеленський відзначив орденом “За мужність” І ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня - трьох, ІІІ ступеня - 149 військових, серед яких 49 посмертно.
Орденом Данила Галицького відзначені 18 військових.
Медаллю “За військову службу Україні” глава держави нагородив 168 військових. Медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня - п'ятьох.
Крім цього, медаллю “Захиснику Вітчизни” Зеленський відзначив 28 військових, серед яких чотирьох - посмертно.
Нагадаємо
Зеленський відзначив українських розвідників державними нагородами.