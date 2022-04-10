Зеленский наградил 430 военных, из них 55 - посмертно

Детали

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены девять военнослужащих, III степени - 49, из которых двое - посмертно.

Также Зеленский отметил орденом “За мужество” I степени одного военнослужащего, II степени - трех, III степени - 149 военных, среди которых 49 посмертно.

Орденом Даниила Галицкого отмечены 18 военных.

Медалью “За военную службу Украине” глава государства наградил 168 военных. Медалью "За безупречную службу" III степени - пятерых.

Кроме этого, медалью “Защитнику Отечества” Зеленский отметил 28 военных, среди которых четверо - посмертно.

Напомним

Зеленский отметил украинских разведчиков государственными наградами.