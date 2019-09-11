Зеленський надав трьом заказникам статусу загальнодержавних
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, визначивши низку заказників загальнодержавного значення. Про це йдеться в указі №679/2019 від 10 вересня, передає УНН.
"Оголосити погоджені в установленому порядку території та об'єкти природно-заповідного фонду заказниками загальнодержавного значення", - вказано у тексті документа.
Так, заказниками загальнодержавного значення визначаються ландшафтний заказник "Мурав'ївський" у Чернігівській області, ландшафтний заказник "Озеро Картал" і ландшафтний заказник "Озеро Кагул" в Одеській області.
Кабміну у шестимісячний строк доручено забезпечити затвердження в установленому порядку положень про оголошені цим указом заказники загальнодержавного значення, а також режим охорони та збереження створених заказників загальнодержавного значення, розроблення відповідно до законодавства проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, що оголошуються заказниками загальнодержавного значення.
Нагадаємо, в Україні за три роки з'явилося три нових національних парки.