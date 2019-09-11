Зеленский предоставил трем заказникам статус общегосударственных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения, определив ряд заказников общегосударственного значения. Об этом говорится в указе №679/2019 от 10 сентября, передает УНН.
"Объявить согласованные в установленном порядке территории и объекты природно-заповедного фонда заказниками общегосударственного значения", - указано в тексте документа.
Так, заказниками общегосударственного значения определяются ландшафтный заказник "Муравьевский" в Черниговской области, ландшафтный заказник "Озеро Картал" и ландшафтный заказник "Озеро Кагул" в Одесской области.
Кабмину в шестимесячный срок поручено обеспечить утверждение в установленном порядке положений об объявленных этим указом заказниках общегосударственного значения, а также режим охраны и сохранения созданных заказников общегосударственного значения, разработку в соответствии с законодательством проектов землеустройства по организации и установлению границ территорий природно-заповедного фонда, которые объявляются заказниками общегосударственного значения.
Напомним, в Украине за три года появилось три новых национальных парка.