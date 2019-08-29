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В Україні за три роки з'явилося три нових національних парки

В Україні за три роки з'явилося три нових національних парки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні в 2016-2019 роках з'явилося три нових національних природних парки. Про це йдеться у звіті Мінприроди за цей період, передає УНН.

"Прийнято 12 указів Президента України, якими створено три нових національних природних парки ("Бойківщина", "Кам’янська січ", "Нобельський"), розширено території 7 об’єктів природнозаповідного фонду та оголошено 3 заказники", - вказано у звіті.

Таким чином площа природно-заповідного фонду України, як зазначається, збільшилася майже на 80 тис. га, що становить приблизно 0,13% від загальної площі країни.

Нагадаємо, у квітні національному парку "Меотида" повернули земельну ділянку на азовському узбережжі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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