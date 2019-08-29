В Україні за три роки з'явилося три нових національних парки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні в 2016-2019 роках з'явилося три нових національних природних парки. Про це йдеться у звіті Мінприроди за цей період, передає УНН.
"Прийнято 12 указів Президента України, якими створено три нових національних природних парки ("Бойківщина", "Кам’янська січ", "Нобельський"), розширено території 7 об’єктів природнозаповідного фонду та оголошено 3 заказники", - вказано у звіті.
Таким чином площа природно-заповідного фонду України, як зазначається, збільшилася майже на 80 тис. га, що становить приблизно 0,13% від загальної площі країни.
Нагадаємо, у квітні національному парку "Меотида" повернули земельну ділянку на азовському узбережжі.