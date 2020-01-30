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Зеленський надав тимчасовий безвіз для громадян Великої Британії після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасовий безвіз для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії після Brexit. Про це йдеться у президентському указі №28/2020 від 29 січня, передає УНН.

Зеленський надав тимчасовий безвіз для громадян Великої Британії після Brexit

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться у документі.

Кабінету міністрів доручено вжити заходів, що випливають із цього указу.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Європарламент схвалив угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС. Тепер це рішення має схвалити Рада ЄС. Велика Британія планує вийти з ЄС 31 січня.

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