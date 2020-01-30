Зеленский предоставил временный безвиз для граждан Великобритании после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизе для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии после Brexit. Об этом говорится в президентском указе №28/2020 от 29 января, передает УНН.
"Ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в документе.
Кабинету министров поручено принять меры, вытекающие из настоящего указа.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС. Теперь это решение должен одобрить Совет ЕС. Великобритания планирует выйти из ЕС 31 января.