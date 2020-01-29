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Європарламент схвалив угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС

Київ • УНН

 • 14382 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Європарламент (ЄП) схвалив угоду про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу (Brexit), передає УНН з посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.

Європарламент схвалив угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС

Фінальне голосування по документу відбулося в середу на пленарній сесії ЄП в Брюсселі.

Тепер для завершення процесу ратифікації угоди з боку ЄС Рада Євросоюзу має формально затвердити її, що дозволить Сполученому Королівству покинути співтовариство 31 січня цього року.

Депутати Європарламенту у середу, 29 січня, ратифікували угоду між Євросоюзом та Великою Британією про її вихід з блоку. “За” це рішення проголосували 621 парламентаря, 49 висловилися проти, а 13 утримались.

Таким чином євродепутати поклали край 47-річному членству Великої Британії в ЄС. Також 73 євродепутати від цієї країни виходять зі складу Європарламенту, що нині налічує 751 парламентарія. Голова Європарламенту Давід Сассолі подякував їм за співпрацю. Британські депутати ще зможуть взяти участь у засіданні парламенту 30 січня, однак потім вони мають залишити свої офіси, передає агенція AP.

#Brexit deal approved by 621/049/013 https://t.co/uuY5rGAQjj pic.twitter.com/2KxQEqRpQq

— EP PressService (@EuroParlPress) January 29, 2020

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