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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС

Киев • УНН

 • 14381 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Европарламент (ЕП) одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС

Финальное голосование по документу произошло в среду на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

Теперь для завершения процесса ратификации соглашения со стороны ЕС Совет Евросоюза должен формально утвердить ее, что позволит Соединенному Королевству покинуть сообщество 31 января этого года.

Депутаты Европарламента в среду, 29 января, ратифицировали соглашение между Евросоюзом и Великобританией о ее выходе из блока. “За” это решение проголосовали 621 парламентария, 49 высказались против, а 13 воздержались.

Таким образом евродепутаты положили конец 47-летнему членству Великобритании в ЕС. Также 73 евродепутата от этой страны выходят из состава Европарламента, в настоящее время насчитывает 751 парламентария. Председатель Европарламента Давид Сассоли поблагодарил их за сотрудничество. Британские депутаты еще смогут принять участие в заседании парламента 30 января, однако затем они должны покинуть свои офисы, передает агентство AP.

#Brexit deal approved by 621/049/013 https://t.co/uuY5rGAQjj pic.twitter.com/2KxQEqRpQq

— EP PressService (@EuroParlPress) January 29, 2020

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