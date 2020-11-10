Зеленський на карантині подзвонив Меркель: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський, який нині перебуває на карантині через позитивний тест на коронавірус, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це сам Зеленський написав у Twitter, передає УНН.
"Був радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в N4. Бажаю німецькому народу сил для подолання COVID19", - написав Зеленський.
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Нагадаємо, попередня розмова Зеленського та Меркель відбулась у вересні.
Як повідомили в Офісі, тоді йшлося про важливість подальшої координації кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі.