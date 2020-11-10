Зеленский на карантине позвонил Меркель: о чем говорили

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в N4. Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID19", - написал Зеленский.

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Напомним, предыдущая беседа Зеленского и Меркель состоялась в сентябре.

Как сообщили в Офисе, тогда речь шла о важности дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе.