Зеленський: Ми віримо, що війни з Росією не буде. В іншому випадку буде запроваджено воєнний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україна запроваджуватиме воєнний стан на своїй території у разі широкої ескалації з боку Російської Федерації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, передає кореспондент УНН.
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“Щодо військового стану дуже просто – це питання для нас зрозуміле, ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України, і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджено військовий стан”, - сказав Зеленський.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".
Реагуючи на таке рішення, низка західних дипломатій оголосила про намір запровадити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон введе нові санкції проти Росії.
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Парижі також повідомив, що Європейський Союз у вівторок, 22 лютого, ухвалить рішення про перші санкції проти Росії після визнання Москвою "Л/ДНР" на сході України.