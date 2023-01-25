Зеленський: ми маємо створити танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься

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“Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасних танків”, — сказав Зеленський.

Він додав, що почав сьогоднішній день із розмови з канцлером Шольцом — передусім про “Леопарди” для України.

“І це саме та розмова, якої ми очікували. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи! Є дуже потужний крок Сполучених Штатів — так починається день за американським часом. Україна отримає „Абрамси“, дякую за це рішення”, — наголосив він.

Зеленський також подякував президенту Байдену, Конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства.

“Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки. Все це доводить найважливіший факт для світу зараз — факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як об’єднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи, — це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз”, — наголосив глава держави.

Президент додав, що ключове тепер — швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки.

“Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом і тільки — так само, як ухвалюємо рішення сьогодні. Важливі. Дуже важливо, що є прогрес і в інших аспектах нашої оборонної співпраці”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським після рішення Берліна про передачу танків Leopard 2 для ЗСУ.

Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.