Зеленский: мы должны создать танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что нужно сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современных танков”, — сказал Зеленский.
Он добавил, что начал сегодняшний день с разговора с канцлером Шольцом — прежде всего о “Леопардах” для Украины.
“И это именно тот разговор, которого мы ожидали. Спасибо господину канцлеру, всем немецким политическим и общественным деятелям за готовность усиливать защиту Европы! Есть очень мощный шаг Соединенных Штатов — так начинается день по американскому времени. Украина получит „Абрамсы“, спасибо за это решение”, — подчеркнул он.
Зеленский также поблагодарил президента Байдена, Конгресс, каждую американскую семью за ощутимую силу американского глобального лидерства.
“Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Всё это доказывает важнейший факт для мира сейчас — факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы, — это историческое достижение лидеров, которые работают сейчас”, — подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что ключевое теперь — скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки.
“Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе и только — так же, как принимаем решения сегодня. Это важно. Очень важно, что есть прогресс и в других аспектах нашего оборонного сотрудничества”, — сказал Зеленский.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским после решения Берлина о передаче танков Leopard 2 для ВСУ.
Правительство Германии перед этим сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.