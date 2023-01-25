Зеленский: мы должны создать танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется

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“Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современных танков”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что начал сегодняшний день с разговора с канцлером Шольцом — прежде всего о “Леопардах” для Украины.

“И это именно тот разговор, которого мы ожидали. Спасибо господину канцлеру, всем немецким политическим и общественным деятелям за готовность усиливать защиту Европы! Есть очень мощный шаг Соединенных Штатов — так начинается день по американскому времени. Украина получит „Абрамсы“, спасибо за это решение”, — подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил президента Байдена, Конгресс, каждую американскую семью за ощутимую силу американского глобального лидерства.

“Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Всё это доказывает важнейший факт для мира сейчас — факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы, — это историческое достижение лидеров, которые работают сейчас”, — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что ключевое теперь — скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки.

“Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе и только — так же, как принимаем решения сегодня. Это важно. Очень важно, что есть прогресс и в других аспектах нашего оборонного сотрудничества”, — сказал Зеленский.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским после решения Берлина о передаче танков Leopard 2 для ВСУ.

Правительство Германии перед этим сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.