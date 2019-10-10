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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський: ми чекаємо на офіційний візит до Сполучених Штатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Офіс президента чекає на офіційний візит до Сполучених Штатів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.

Зеленський: ми чекаємо на офіційний візит до Сполучених Штатів

“Ми чекаємо на офіційний візит до Сполучених Штатів, зі свого боку ми працюємо над тим, щоб відбувся візит упродовж моєї каденції, не знаю коли, президента США до України. Для нас це і іміджево дуже важливо, і це важливий сигнал для наших партнерів, що Сполучені Штати підтримують стратегію і політику України”, — сказав він, відповідаючи на питання щодо візиту до Білого дому.

Як писав УНН, під час зустрічі в нормандському форматі будуть обговорені “червоні лінії” щодо Донбасу, а також можливе повернення питання Криму на порядок денний. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві.

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