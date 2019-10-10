Зеленский: мы ждем официальный визит в Соединенные Штаты

“Мы ожидаем официальный визит в Соединенные Штаты, со своей стороны мы работаем над тем, чтобы состоялся визит в течение моей каденции, не знаю когда, президента США в Украину. Для нас это и имиджево очень важно, и это важный сигнал для наших партнеров, что Соединенные Штаты поддерживают стратегию и политику Украины”, — сказал он, отвечая на вопрос относительно визита в Белый дом.

Как писал УНН, во время встречи в нормандском формате будут обсуждены “красные линии” по Донбасса, а также возможном возвращении вопрос Крыма на повестку дня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве.