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Зеленский: мы ждем официальный визит в Соединенные Штаты

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Офис президента ждет официальный визит в Соединенные Штаты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский: мы ждем официальный визит в Соединенные Штаты

“Мы ожидаем официальный визит в Соединенные Штаты, со своей стороны мы работаем над тем, чтобы состоялся визит в течение моей каденции, не знаю когда, президента США в Украину. Для нас это и имиджево очень важно, и это важный сигнал для наших партнеров, что Соединенные Штаты поддерживают стратегию и политику Украины”, — сказал он, отвечая на вопрос относительно визита в Белый дом.

Как писал УНН, во время встречи в нормандском формате будут обсуждены “красные линии” по Донбасса, а также возможном возвращении вопрос Крыма на повестку дня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве.

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