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Зеленський - Марківу: круто, що у нас такі бійці

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Одразу після прибуття на батьківщину нацгвардієць Віталій Марків поїхав на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася в Офісі Глави держави у дуже теплій атмосфері. Президент поцікавився самопочуттям Віталія Марківа та подробицями перебування у в’язниці, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

“Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все — перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили”, — сказав Володимир Зеленський.

“Щиро дякую, пане Президенте. Ваша підтримка була для мене головним знаком — не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає. Для мене це було надзвичайно важливо та приємно”, — зазначив Віталій Марків.

Нацгвардієць розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілана. Віталій Марків додав, що в ув’язненні він багато писав і читав, а особливо вивчав історію України.

“Кожен малюнок, кожен лист, який мені надіслали, я зберіг і привіз із собою. Це рішення — перемога всієї команди, а насамперед — правди та справедливості”, — наголосив Віталій Марків.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зауважив, що Віталій Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ.

Голова МВС зазначив, що нацгвардієць має пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар’єру військовослужбовця.

Президент також оцінив силу духу Віталія Марківа.

“У вас високі моральні якості, і я радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. Ви — приклад для багатьох”, — наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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