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Зеленський хоче залучити Генсека Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини у Криму і на Донбасі

Київ • УНН

 • 11550 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич практичні модальності залучення Генсека РЄ до моніторингу ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

Зеленський хоче залучити Генсека Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини у Криму і на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Повідомляється, що співрозмовники приділили значну увагу ролі, яку Рада Європи має відігравати в захисті прав людини у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

Цитата

“Упевнений, що діяльність вашої організації в цьому винятково важливому для нас напрямі тільки посилюватиметься”, — наголосив Президент.

Було окремо обговорено практичні модальності залучення Генерального секретаря Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства нашої держави.

Президент акцентував увагу на тому, що українська сторона очікує на першу доповідь Марії Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму й готова до співпраці у цьому важливому напрямі.

“Переконаний, що ваш візит на адміністративну межу з Автономною Республікою Крим дав змогу глибше зрозуміти важливість цього питання та допоможе при підготовці доповіді”, — зауважив Зеленський.

Окрім того, Зеленський окремо закликав Генерального секретаря Ради Європи сприяти залученню всіх механізмів цієї міжнародної організації для звільнення українців, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

“Володимир Зеленський і Марія Пейчинович-Бурич торкнулися питання практичної підтримки з боку Секретаріату Ради Європи європейської інтеграції України, зокрема у сферах захисту прав людини, забезпечення верховенства права та розвитку демократичних інституцій, високо оцінивши цю взаємодію”, -йдеться в повідомленні.

В ОПУ зазначили, що у цьому зв’язку Президент поінформував Генерального секретаря Ради Європи про підписання ухваленого Верховною Радою антиолігархічного закону. Як було домовлено між Володимиром Зеленським і головою Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо, текст закону в редакції, яку підписав Глава держави, буде надано комісії для розгляду та підготовки висновку.

Доповнення

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибула до України 3 листопада.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала адміністративний кордон між анексованим Кримом та материковою Україною.

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