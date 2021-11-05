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Зеленский хочет привлечь Генсека Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека в Крыму и на Донбассе

Киев • УНН

 • 11550 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич практические модальности привлечения Генсека СЕ к мониторингу ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Зеленский хочет привлечь Генсека Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека в Крыму и на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Сообщается, что собеседники уделили значительное внимание роли, которую Совет Европы должен играть в защите прав человека во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

Цитата

“Уверен, что деятельность вашей организации в этом исключительно важном для нас направлении будет только усиливаться”, — подчеркнул Президент.

Были отдельно обсуждены практические модальности привлечения Генерального секретаря Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с нормами международного права и национального законодательства нашего государства.

Президент акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первый доклад Марии Пейчинович-Бурич о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении.

“Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым дал возможность глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада”, — отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отдельно призвал Генерального секретаря Совета Европы способствовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

“Владимир Зеленский и Мария Пейчинович-Бурич затронули вопросы практической поддержки со стороны Секретариата Совета Европы европейской интеграции Украины, в частности в сферах защиты прав человека, обеспечения верховенства права и развития демократических институтов, высоко оценив это взаимодействие”, - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что в этой связи Президент проинформировал Генерального секретаря Совета Европы о подписании принятого Верховной Радой антиолигархического закона. Как было договорено между Владимиром Зеленским и председателем Европейской комиссии “За демократию через право” (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, текст закона в редакции, которую подписал Глава государства, будет предоставлено комиссии для рассмотрения и подготовки заключения.

Дополнение

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину 3 ноября.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила административную черту между аннексированным Крымом и материковой Украиной.

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