Генсек Ради Європи відвідав адмінкордон між окупованим Кримом та материковою Україною

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“Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час її поїздки на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом”, — написала Джеппар.

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За її словами, інформація, яку отримала Генеральна секретарка Ради Європи під час поїздки, буде важливою для оцінки ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

“Сподіваюся, що поїздка сприятиме підготовці майбутнього звіту Генсекретарки щодо ситуації з правами людини в Криму. Україна готова співпрацювати з РЄ для захисту прав людини в Криму”, — додала Джеппар.

Доповнення

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибула до України 3 листопада.

Нагадаємо, у Криму російський ОМОН затримав 21 кримськотатарського активіста. Україна вимагає припинення репресій.