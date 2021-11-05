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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39998 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Генсек Ради Європи відвідав адмінкордон між окупованим Кримом та материковою Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, яка перебуває з візитом в Україні, відвідала адміністративний кордон між анексованим Кримом та материковою Україною. Про це повідомила перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар у своєму Twitter, передає УНН.

Генсек Ради Європи відвідав адмінкордон між окупованим Кримом та материковою Україною

Цитата

“Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час її поїздки на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом”, — написала Джеппар.

Деталі

За її словами, інформація, яку отримала Генеральна секретарка Ради Європи під час поїздки, буде важливою для оцінки ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

“Сподіваюся, що поїздка сприятиме підготовці майбутнього звіту Генсекретарки щодо ситуації з правами людини в Криму. Україна готова співпрацювати з РЄ для захисту прав людини в Криму”, — додала Джеппар.

Доповнення

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибула до України 3 листопада.

Нагадаємо, у Криму російський ОМОН затримав 21 кримськотатарського активіста. Україна вимагає припинення репресій.

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