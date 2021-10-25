У Криму російський ОМОН затримав 21 кримськотатарського активіста. Україна вимагає припинення репресій

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За словами омбудсмена, сьогодні в Сімферополі в тимчасово окупованому Криму співробітники російського ОМОНу незаконно затримали під будівлею підконтрольного РФ “Кримського гарнізонного воєнного суду” 21 кримськотатарського активіста.

Вони зібралися, аби ознайомитися з рішенням Апеляційного військового суду в м. Власіха Московської області, який розглядав скаргу на вирок фігурантам “Красногвардійської групи у справі Хізб ут-Тахрір”, та який було перенесено на 1 листопада 2021 року через стан здоров’я Ескендера Абдулганієва.

Адвокати, які прийшли надати активістам юридичну допомогу, були також затримані. На Едема Семедляєва склали протокол за статтею 19.3 КоАП РФ (непокора поліції), що є прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих.

Цитата

“Засуджую незаконні затримання українських громадян та перешкоджання професійній адвокатській діяльності в тимчасово окупованому Криму”, — написала Денісова.

Своїми діями країна-окупант порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає, зокрема свободу дотримуватися своїх поглядів та ідей без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів, додала омбудсмен.

“Закликаю міжнародну спільноту продовжувати санкційно-політичний тиск на Росію з метою припинення репресій проти корінного народу Криму”, — резюмувала Денісова.

Нагадаємо

12 жовтня протягом дня в окупованому Росією Криму затримали 20 кримських татар, кількох літніх людей до вечора відпустили.