В Крыму российский ОМОН задержал 21 крымскотатарского активиста. Украина требует прекращения репрессий

Детали

По словам омбудсмена, сегодня в Симферополе во временно оккупированном Крыму сотрудники российского ОМОНа незаконно задержали у здания подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" 21 крымскотатарского активиста.

Они собрались, чтобы ознакомиться с решением Апелляционного военного суда в г. Власиха Московской области, который рассматривал жалобу на приговор фигурантам "Красногвардейской группы по делу Хизб ут-Тахрир", и который был перенесен на 1 ноября 2021 года по состоянию здоровья Эскендера Абдулганиева.

Адвокаты, пришедшие предоставить активистам юридическую помощь, были также задержаны. На Эдема Семедляева составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции), что является прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности и лишением права на защиту задержанных.

Цитата

"Осуждаею незаконные задержания украинских граждан и препятствование профессиональной адвокатской деятельности во временно оккупированном Крыму", - написала Денисова.

Своими действиями страна-оккупант нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает, в частности свободу придерживаться своего мнения и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ, добавила омбудсмен.

"Призываю международное сообщество продолжать санкционный-политическое давление на Россию с целью прекращения репрессий против коренного народа Крыма", - резюмировала Денисова.

Напомним

12 октября в течение дня в оккупированном Россией Крыму задержали 20 крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили.