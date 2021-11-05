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Генсек Совета Европы посетил админграницу между оккупированным Крымом и материковой Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, которая находится с визитом в Украине, посетила административную границу между анексованим Крымом и материковой Украиной. Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар в своем Twitter, передаетУНН.

Генсек Совета Европы посетил админграницу между оккупированным Крымом и материковой Украиной

Цитата

“Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время ее поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом”, — написала Джеппар.

Детали

По ее словам, информация, которую получила Генеральный секретарь Совета Европы во время поездки, будет важной для оценки ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

"Надеюсь, что поездка будет способствовать подготовке будущего отчета генсекретаря по ситуации с правами человека в Крыму. Украина готова сотрудничать с СЕ для защиты прав человека в Крыму”, — сказала Джеппар.

Дополнение

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину 3 ноября.

Напомним, в Крыму российский ОМОН задержал 21 крымскотатарского активиста. Украина требует прекращения репрессий.

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