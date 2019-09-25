Зеленський хоче, щоб в Україну вперше приїхав єгипетський президент
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом ас-Сісі. Співрозмовники обговорили розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, Глава держави запросив Сісі до України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.
“Жоден єгипетський президент ніколи не приїздив до України. Ми будемо раді бачити вашу делегацію у нас”, — зазначив Глава держави.
Повідомляється, що лідери відзначили активізацію українсько-єгипетського політичного діалогу, а також окреслили перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої співпраці.
Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торговельно-економічної, інвестиційної співпраці, включно з реалізацією конкретних двосторонніх економічних проектів і сприянням виходу компаній двох країн на ринки одна одної.
“Потрібно говорити про розвиток туризму”, — наголосив Зеленський.
Крім того, президенти обговорили взаємодію України та Єгипту у рамках міжнародних організацій і актуальну проблематику міжнародного порядку денного.
Також на зустрічі йшлося про співпрацю в освітній сфері та збільшення студентських обмінів.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг, яка подарувала Главі держави футбольний м’яч.