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Зеленський хоче, щоб в Україну вперше приїхав єгипетський президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом ас-Сісі. Співрозмовники обговорили розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, Глава держави запросив Сісі до України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.

Зеленський хоче, щоб в Україну вперше приїхав єгипетський президент

“Жоден єгипетський президент ніколи не приїздив до України. Ми будемо раді бачити вашу делегацію у нас”, — зазначив Глава держави.

Повідомляється, що лідери відзначили активізацію українсько-єгипетського політичного діалогу, а також окреслили перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої співпраці.

Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торговельно-економічної, інвестиційної співпраці, включно з реалізацією конкретних двосторонніх економічних проектів і сприянням виходу компаній двох країн на ринки одна одної.

“Потрібно говорити про розвиток туризму”, — наголосив Зеленський.

Крім того, президенти обговорили взаємодію України та Єгипту у рамках міжнародних організацій і актуальну проблематику міжнародного порядку денного.

Також на зустрічі йшлося про співпрацю в освітній сфері та збільшення студентських обмінів.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг, яка подарувала Главі держави футбольний м’яч.

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