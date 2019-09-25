Прем’єр Норвегії подарувала Зеленському футбольний м’яч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг. Наприкінці зустрічі Ерна Солберг подарувала Главі держави футбольний м’яч, на якому зображені Цілі сталого розвитку, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як повідомили в Офісі, учасники зустрічі відзначили важливість збереження високого рівня взаємодії між двома країнами.
Глава держави подякував Норвегії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу.
Ерна Солберг зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи та антикорупційні ініціативи.
Глава Української держави наголосив на важливості підтримки в енергетичній сфері.
“Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це — геополітичне питання”, — підкреслив Президент України.
Додатково сторони обговорили розвиток альтернативної енергетики.
Крім того, Зеленський поінформував Прем’єр-міністра Норвегії про ситуацію на Донбасі. Наприкінці зустрічі Ерна Солберг подарувала Главі держави футбольний м’яч, на якому зображені Цілі сталого розвитку.
Нагадаємо, Президенти України та Румунії домовились про обмін візитами найближчим часом.