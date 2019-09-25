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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Президенти України та Румунії домовились про обмін візитами найближчим часом

Київ • УНН

 • 9427 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до США зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Лідери двох країн домовились про обмін візитами найближчим часом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Президенти України та Румунії домовились про обмін візитами найближчим часом

Як повідомили в Офісі Президента, Глава Української держави подякував Румунії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за сприяння європейським та євроатлантичним прагненням нашої держави.

“Лідери двох країн погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні та домовились у цьому контексті про обмін візитами найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено співпраці в енергетичній і торговельно-економічній сферах, а також бізнес-відносинам, зазначили в Офісі.

“Ми почали робити багато реформ і запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас”, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Нью-Йорку запланована зустріч Зеленського і Трампа.

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