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Зеленский хочет, чтобы в Украину впервые приехал египетский президент

Киев • УНН

 • 8266 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси. Собеседники обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, Глава государства пригласил Сиси в Украину, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

Зеленский хочет, чтобы в Украину впервые приехал египетский президент

"Ни один египетский президент никогда не приезжал в Украину. Мы будем рады видеть вашу делегацию у нас", - отметил Глава государства.

Сообщается, что лидеры отметили активизацию украинского-египетского политического диалога, а также определили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию конкретных двусторонних экономических проектов и содействие выхода компаний двух стран на рынки друг друга.

"Нужно говорить о развитии туризма", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили взаимодействие Украины и Египта в рамках международных организаций и актуальную проблематику международной повестки дня.

Также на встрече речь шла о сотрудничестве в сфере образования и увеличения студенческих обменов.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Зеленский встретился с Премьер-министром Норвегии Эрной Солберг, которая подарила Главе государства футбольный мяч.

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