Зеленський хоче, щоб в України з'явилася "економічна Конституція"

“На основі результатів аудиту сьогодні уряд презентує основні вектори розвитку української економіки до 2030 року. Ми будемо чітко розуміти, куди і для чого буде рухатись наша економіка. Для того, щоб постійно зростати, реалізувати вже існуючий потенціал та створювати нові проривні ідеї, не наздоганяти, а бути на кілька кроків попереду”, — сказав Президент.

З його слів, це важливі, але далеко не останні кроки.

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“На основі аудиту та векторів ми чекаємо на появу Національної економічної стратегії до 2030 року. Знаю, що уряд вже почав над цим активно працювати, залучивши багатьох експертів, представників бізнесу, громадськості, міжнародних аналітиків та науковців. Хочу звернути увагу, це — надважливий документ. Стратегія має стати не декларацією, необов’язковою для виконання, а головним планом та дорожньою картою для всіх гілок влади в Україні. Вона має отримати широке схвалення громадян і бути свого роду економічною Конституцією України, великою національною ідеєю”, — підкреслив Глава держави.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що прогнозує, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволить економіці швидко відновлюватись.