Зеленский хочет, чтобы у Украины появилась "экономическая Конституция"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Разработанная на основе аудита Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года должна стать своего рода экономической Конституцией Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, представляя Национальный экономический аудит государства, передает корреспондент УНН.
"На основе результатов аудита сегодня правительство представит основные векторы развития украинской экономики до 2030 года. Мы будем четко понимать, куда и для чего буддет двигаться наша экономика. Для того, чтобы постоянно расти, реализовать уже существующий потенциал и создавать новые прорывные идеи, не догонять, а быть на несколько шагов впереди", - сказал Президент.
По его словам, это важные, но далеко не последние шаги.
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"На основе аудита и векторов мы ожидаем появление Национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекая многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Хочу обратить внимание, что это - важнейший документ. Стратегия должна стать не декларацией, необязательной для выполнения, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан и быть своего рода экономической Конституцией Украины, большой национальной идеей", - подчеркнул Глава государства.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что прогнозирует, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться.