Зеленский хочет, чтобы у Украины появилась "экономическая Конституция"

"На основе результатов аудита сегодня правительство представит основные векторы развития украинской экономики до 2030 года. Мы будем четко понимать, куда и для чего буддет двигаться наша экономика. Для того, чтобы постоянно расти, реализовать уже существующий потенциал и создавать новые прорывные идеи, не догонять, а быть на несколько шагов впереди", - сказал Президент.

По его словам, это важные, но далеко не последние шаги.

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"На основе аудита и векторов мы ожидаем появление Национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекая многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Хочу обратить внимание, что это - важнейший документ. Стратегия должна стать не декларацией, необязательной для выполнения, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан и быть своего рода экономической Конституцией Украины, большой национальной идеей", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что прогнозирует, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться.