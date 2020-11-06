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Зеленський: Україна була надто скромною, аудит дозволить позбавитися комплексів

Зеленський: Україна була надто скромною, аудит дозволить позбавитися комплексів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Україна весь цей час була просто занадто скромна, а аудит економіки – це аналіз "наших комплексів", які сковували рух вперед. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, презентуючи Національний економічний аудит держави, передає кореспондент УНН.

“(Аудит — ред.) — це не типове українській політиці призначення винних попередників. І помилково казати, що аудит — це точний діагноз, необхідний для ефективного лікування країни. Все це — негативне мислення, від якого ми відмовляємось. Україна не хвора, весь цей час Україна була просто занадто скромна, соромилась мріяти сміливо, мріяти амбітно, була нерішучою та щоб окрім найбільшої країни Європи стати ще й найуспішнішою”, — сказав Президент.

З його слів, аудит — це “аналіз наших комплексів, що лякали і сковували наш рух вперед”.

“Всі вони мають піти у минуле”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що прогнозує, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволить економіці швидко відновлюватись.

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