Зеленский: Украина была слишком скромной, аудит позволит избавиться от комплексов

"(Аудит - ред.) - это не типичное украинской политике назначение виновных предшественников. И ошибочно говорить, что аудит - это точный диагноз, необходимый для эффективного лечения страны. Все это - негативное мышление, от которого мы отказываемся. Украина не больна, все это время Украина была просто слишком скромная, стеснялась мечтать смело, мечтать амбициозно, была нерешительной и чтобы кроме самой большой страны Европы стать еще и самой успешной", - сказал Президент.

По его словам, аудит - это "анализ наших комплексов, пугавших и сковывавших наше движение вперед".

"Все они должны уйти в прошлое", - добавил Зеленский.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что прогнозирует, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволит экономике быстро восстанавливаться.