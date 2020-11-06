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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Зеленский: Украина была слишком скромной, аудит позволит избавиться от комплексов

Зеленский: Украина была слишком скромной, аудит позволит избавиться от комплексов

Киев  •  УНН

 • 26807 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина все это время была просто слишком скромной, а аудит экономики - это анализ "наших комплексов", которые сковывали движение вперед. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, представляя Национальный экономический аудит государства, передает корреспондент УНН.

"(Аудит - ред.) - это не типичное украинской политике назначение виновных предшественников. И ошибочно говорить, что аудит - это точный диагноз, необходимый для эффективного лечения страны. Все это - негативное мышление, от которого мы отказываемся. Украина не больна, все это время Украина была просто слишком скромная, стеснялась мечтать смело, мечтать амбициозно, была нерешительной и чтобы кроме самой большой страны Европы стать еще и самой успешной", - сказал Президент.

По его словам, аудит - это "анализ наших комплексов, пугавших и сковывавших наше движение вперед".

"Все они должны уйти в прошлое", - добавил Зеленский.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что прогнозирует, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволит экономике быстро восстанавливаться.

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