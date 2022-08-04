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Зеленський хоче прямих переговорів із лідером Китаю, щоб зупинити вторгнення Росії – South China Morning Post

Зеленський хоче прямих переговорів із лідером Китаю, щоб зупинити вторгнення Росії – South China Morning Post

Київ • УНН

 • 278993 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Український Президент Володимир Зеленський закликав Пекін використати свою економічну та політичну силу, щоб натиснути на Москву, щоб вона дотримувалася міжнародних норм. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Зеленський заявив, що Україна шукає можливості «напряму» поговорити з Китаєм про його триваючу війну з Росією зазначивши, що наша держава постійно прагнула до тісних стосунків з Пекіном у роки, що передували війні.

В ексклюзивному інтерв’ю Post український лідер закликав азіатську супердержаву використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб припинити бойові дії.

Цитата

”Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тому вона може політично, економічно впливає на Росію. І Китай є також постійним членом Ради Безпеки ООН. Я впевнений, що без китайського ринку для РФ Росія відчувала б повну економічну ізоляцію”, – сказав Зеленський.

Зеленський чітко дав зрозуміти, що, на його думку, у Китаю є економічні важелі тиску на Путіна, щоб той припинив війну.

У 2021 році Китай був головним торговельним партнером України з товарообігом у майже 19 мільярдів доларів США, згідно з даними посольства України в Китаї.

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