Зеленський хоче прямих переговорів із лідером Китаю, щоб зупинити вторгнення Росії – South China Morning Post
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Український Президент Володимир Зеленський закликав Пекін використати свою економічну та політичну силу, щоб натиснути на Москву, щоб вона дотримувалася міжнародних норм. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
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Зеленський заявив, що Україна шукає можливості «напряму» поговорити з Китаєм про його триваючу війну з Росією зазначивши, що наша держава постійно прагнула до тісних стосунків з Пекіном у роки, що передували війні.
В ексклюзивному інтерв’ю Post український лідер закликав азіатську супердержаву використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб припинити бойові дії.
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”Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тому вона може політично, економічно впливає на Росію. І Китай є також постійним членом Ради Безпеки ООН. Я впевнений, що без китайського ринку для РФ Росія відчувала б повну економічну ізоляцію”, – сказав Зеленський.
Зеленський чітко дав зрозуміти, що, на його думку, у Китаю є економічні важелі тиску на Путіна, щоб той припинив війну.
У 2021 році Китай був головним торговельним партнером України з товарообігом у майже 19 мільярдів доларів США, згідно з даними посольства України в Китаї.
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