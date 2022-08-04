Зеленский хочет прямых переговоров с лидером Китая, чтобы остановить вторжение России – South China Morning Post
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский Президент Владимир Зеленский призвал Пекин использовать свою экономическую и политическую силу, чтобы надавить на Москву, чтобы она соблюдала международные нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
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Зеленский заявил, что Украина ищет возможности «напрямую» поговорить с Китаем о его продолжающейся войне с Россией, отметив, что наше государство постоянно стремилось к тесным отношениям с Пекином в годы, предшествовавшие войне.
В эксклюзивном интервью Post украинский лидер призвал азиатскую супердержаву использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы прекратить боевые действия.
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”Это очень мощное государство. Это мощная экономика… Поэтому она может быть политически, экономически влияет на Россию. И Китай также является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Я уверен, что без китайского рынка для РФ Россия ощущала бы полную экономическую изоляцию”, – сказал Зеленский.
Зеленский четко дал понять, что, по его мнению, у Китая есть экономические рычаги давления на путина, чтобы тот прекратил войну.
В 2021 году Китай был главным торговым партнером Украины с товарооборотом почти в 19 миллиардов долларов США, согласно данным посольства Украины в Китае.
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