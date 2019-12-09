Зеленський і Макрон розпочали зустріч у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон розпочали зустріч в межах "нормандського саміту" в Парижі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона в рамках Нормандського саміту в Парижі", - вказали у пресслужбі Офісу Президента.
Нагадаємо, за інформацією з Офісу Президента, двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.
Згідно з графіком очікувалося, що Зеленський прибуде до Єлисейського палацу близько 15 години за місцевим часом. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.
Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.
Розпочалася зустріч Президента @ZelenskyyUa та Президента @EmmanuelMacron в рамках Нормандського саміту в Парижі.— Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019