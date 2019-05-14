Зеленський готовий виконувати обов’язкии головнокомандувача після інавгурації - Разумков

“Чи готовий він приступати до своїх обов’язків головнокомандувача одразу після інавгурації? Він готовий і він розуміє весь обсяг важливості прийняття рішень, які будуть лягати на його плечі”, — сказав він.

Як стало відомо раніше, представник штабу новообраного президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі програми “Свобода слова” заявив про те, що однією з причин чому команда новообраного президента не хоче переносити дату інавгурації — є уникнення транспортного колапсу в столиці.