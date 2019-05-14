Зеленский готов выполнять обязанности и главнокомандующего после инаугурации - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Новоизбранный президент Владимир Зеленский готов выполнять обязанности и главнокомандующего после инаугурации, сообщает УНН.
“Готов ли он приступать к своим обязанностям главнокомандующего сразу после инаугурации? Он готов и он понимает весь объем важности принятия решений, которые будут ложиться на плечи”, — сказал он.
Как стало известно ранее, представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире программы “Свобода слова” заявил о том, что одной из причин, почему команда новоизбранного президента не хочет переносить дату инаугурации — является избежание транспортного коллапса в столице.