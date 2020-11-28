Зеленський доручив Кабміну "оперативно" вирішити питання дофінансування музею Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Музей Голодомору обов'язково буде завершений - Президент Володимир Зеленський доручив уряду у найкоротші терміни "вирішити це питання". Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
"Проект Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми із фінансуванням цього проекту. Однак такі проекти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже у понеділок це питання буде вирішено. Проект буде обов’язково завершено", – наголосив Зеленський.
У пресслужбі зазначили, що "30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проекту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду".
Варто зазначити, раніше фонд Музею Голодомору запустив краудфандингову платформу "Зерна правди" - з метою збору грошей на будівництво другої черги Національного музею Голодомору.
Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів - щорічний національний пам'ятний день, що припадає на четверту суботу листопада.