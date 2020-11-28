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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 10771 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 42003 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 62450 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 75148 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88164 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112290 просмотра

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3 марта, 20:50 • 114072 просмотра

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Зеленский поручил Кабмину "оперативно" решить вопрос дофинансирования музея Голодомора

Зеленский поручил Кабмину "оперативно" решить вопрос дофинансирования музея Голодомора

Киев  •  УНН

 • 17115 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Музей Голодомора обязательно будет завершен - Президент Владимир Зеленский поручил правительству в кратчайшие сроки "решить этот вопрос". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - подчеркнул Зеленский.

В пресс-службе отметили, что "30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида".

Стоит отметить, ранее фонд Музея Голодомора запустил краудфандинговую платформу "Зерна правды" - с целью сбора денег на строительство второй очереди Национального музея Голодомора.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.

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