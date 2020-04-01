Зеленський: до України прибуло 300 тис. експрес-тестів, близько 20 тис. респіраторів, стільки ж – костюмів захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З Китаю до України прибув вантаж з експрес-тестами, костюмами, респіраторам та захисними окулярами. Також прибули ПЛР-тести. Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“До Києва прибув черговий вантаж із Китаю, який доставив кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. На місцях ці окуляри мають бути розподілені саме між медичних працівників, а не серед родичів або друзів”, — розповів президент.
Він зазначив, що крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів, а з Женеви доставлено гуманітарний вантаж від МКЧХ.
Раніше УНН писав, що до України з Китаю прибула партія тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, якої вистачить на 100 тисяч пацієнтів, респіратори, окуляри та костюми біологічного захисту.