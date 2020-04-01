Зеленский: в Украину прибыло 300 тыс. экспресс-тестов, около 20 тыс. респираторов, столько же - костюмов защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Из Китая в Украину прибыл груз с экспресс-тестами, костюмами, респираторы и защитные очки. Также прибыли ПЦР-тесты. Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
“В Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. На местах эти очки должны быть распределены именно между медицинских работников, а не среди родственников или друзей”, — рассказал президент.
Он отметил, что кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов, а из Женевы доставлен гуманитарный груз от МККК.
Ранее УНН писал, что в Украину из Китая прибыла партия тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которой хватит на 100 тысяч пациентов, респираторы, очки и костюмы биологической защиты.