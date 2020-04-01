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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96606 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102603 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104695 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103778 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112204 просмотра

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Зеленский: в Украину прибыло 300 тыс. экспресс-тестов, около 20 тыс. респираторов, столько же - костюмов защиты

Зеленский: в Украину прибыло 300 тыс. экспресс-тестов, около 20 тыс. респираторов, столько же - костюмов защиты

Киев  •  УНН

 • 9493 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Из Китая в Украину прибыл груз с экспресс-тестами, костюмами, респираторы и защитные очки. Также прибыли ПЦР-тесты. Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

“В Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. На местах эти очки должны быть распределены именно между медицинских работников, а не среди родственников или друзей”, — рассказал президент.

Он отметил, что кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов, а из Женевы доставлен гуманитарный груз от МККК.

Ранее УНН писал, что в Украину из Китая прибыла партия тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которой хватит на 100 тысяч пациентов, респираторы, очки и костюмы биологической защиты.

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