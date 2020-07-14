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Зеленський - директору МВФ: новий глава НБУ буде незалежним технократом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Йшлося про призначення нового глави НБУ та продовження співпраці з МВФ, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі, Глава держави наголосив, що продовження активної співпраці з МВФ у межах нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України.

“Ми високо цінуємо всебічну підтримку, яку надає МВФ у цей складний для нашої країни період”, — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що провів зустрічі з представниками комерційних та державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку, яких йому запропонували представники банківського сектору. Він запевнив, що до кінця тижня запропонує парламенту кандидатуру голови НБУ.

“Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України”, — наголосив Президент.

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Володимир Зеленський висловив переконання, що НБУ спільно з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики, що слугуватиме запорукою макроекономічної та фінансової стабільності й сприятиме економічному зростанню та відновленню банківського кредитування в Україні.

“Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора”, — заявив Президент.

Глава держави зазначив, що основними критеріями вибору кандидатури є професійність, чесність і бездоганна репутація.

Володимир Зеленський запевнив Крісталіну Георгієву у твердому бажанні України продовжувати співпрацю з МВФ і наголосив, що ухвалений закон про банківську діяльність є прямим свідченням цього прагнення.

Нагадаємо, що 3 липня ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.

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