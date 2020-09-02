Зеленський: через 75 років після Другої світової ми маємо нову війну – на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Через 75 років після Другої світової війни, Україна знову має війну, тепер – на Донбасі. Про це написав у Twitter Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Цього дня закінчилася Друга світова війна. Ми пам’ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. Сьогодні, через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі. І ми прагнемо миру, як ніхто інший", - написав Президент.
Варто зазначити, капітуляція Японії 2 вересня 1945 року вважається подією, що завершила бойові дії у Другій світовій війні.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський поділився у соцмережах відео з кандидатом у мери Одеси від пропрезидентської політичної сили "Слуга народу", гумористом Олегом Філімоновим.
Також сьогодні Зеленський з робочим візитом відвідує Харківщину.
Цього дня закінчилася Друга світова війна. Ми пам’ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. Сьогодні, через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі. І ми прагнемо миру, як ніхто інший.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2020